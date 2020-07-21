Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda kaçak tütün, elektronik sigara ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 180 sarmalık sigara kağıdı, 8 elektronik sigara, 10 elektronik sigara otomizeri, 5 bin 200 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron, 21 bin 800 dal içi boş bandrolsüz makaron, 368 paket içerisinde 41 kilogram ağırlığında nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.