Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 24 paket kıyılmış tütün ile 10 paket nargile tütünü, içi doldurulmuş 52 bin 200 makaron, 122 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin bandrolsüz makaron ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 4 iş yerine idari işlem yapıldı.