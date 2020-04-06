Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi - Son Dakika
Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Gebze ilçesinde kaçak üretilen 15 bin maskeye el konuldu.
Gebze ilçesinde kaçak üretilen 15 bin maskeye el konuldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 15 bin maske ele geçirildi.
İmalathanedeki 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:08 Kaynak: AA
Son Dakika Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı