Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

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Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak üretilen 5 bin maskeye el konuldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak üretilen 5 bin maskeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 bin maske ele geçirildi.
İmalathanedeki bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:56 Kaynak: AA
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