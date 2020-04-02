Kocaeli'de kaçak üretilen 8 bin maske ve kesilmiş kumaş ele geçirildi - Son Dakika

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Kocaeli'de kaçak üretilen 8 bin maske ve kesilmiş kumaş ele geçirildi
6 saat önce
Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin maske, maske yapılmak üzere kesilmiş kumaş ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin maske, maske yapılmak üzere kesilmiş kumaş ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Darıca ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin cerrahi maske, 6 bin cerrahi maske yapılmak üzere kesilmiş kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi.
İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:28 Kaynak: AA
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