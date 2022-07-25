Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda, 439 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 56 bin 780 dal dolu makaron, 3 adet kompresör, 2 adet dolum makinası, 40 adet sökülmüş bandrol, 250 gram nargile tütünü, 20 adet elektronik sigara likiti ve 58 kilogram bandrolsüz paketlenmiş tütün ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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