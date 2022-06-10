Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi

10.06.2022 13:33

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre karışımlı akaryakıt ve 243 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli ürünlere el konuldu.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre karışımlı akaryakıt ve 243 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli ürünlere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İzmit, Körfez, Gebze ve Gölcük ilçelerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin litre karışımlı akaryakıt, 243 bin 900 makaron, 12 cep telefonu, 64 paket kıyılmış tütün, 308 puro, 3 bin 977 TAPDK bandrolü, 370 paket nargile tütünü ve 430 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçakçılık operasyonunda 5 bin litre akaryakıt ve 244 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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