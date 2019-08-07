Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele

49 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve nargile tütünü ürünlerinin ticaretinin önlenmesine yönelik ilçede bir iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde 150 adet 20'lik ve 102 adet 200'lük dolu makaron, 200 adet 200'lük boş makaron, 47 nargile tütünü, 150 adet 5 kiloluk şeffaf poşetler içinde 25 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G., (36) ve A.G. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü
Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Bakan Kurum: Kaz Dağları'nda 13 bin ağaç kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:29:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]