Kocaeli'de Kaçırma ve Darp İddiası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 şahıs, bir kişiyi zorla kaçırıp yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 şahıs, bir kişiyi zorla kaçırıp yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G'nin (31), Kirazlıyalı'da ormanlık alana zorla götürülüp başından yaralanması iddiası üzerine çalışma başlattı.



O.G. ile daha önceden husumeti bulunduğu ifade edilen M.E.D. (23) ve beraberindeki C.B (24), Y.D. (21) ve Y.T'nin (23) olayın şüphelisi olduğunu belirleyen polis, şahısları İzmit'te gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yaralama", "tehdit" ve "gasp" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu