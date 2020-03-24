Kocaeli'de kademeli su uygulaması ve fiyat artış ertelendi - Son Dakika
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Kocaeli'de kademeli su uygulaması ve fiyat artış ertelendi

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, kademeli su uygulamasını ve fiyat artışını erteledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, kademeli su uygulamasını ve fiyat artışını erteledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşen Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılması planlanan fiyat artışının ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Kocaeli'de su tüketiminin arttığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve TÜFE oranında yapılacak su fiyatı artışının 3 ay erteleme kararının 1 Nisan tarihinden itibaren başlamak üzere 1'inci Olağan Genel Kurula kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararların yürürlüğe girmesi için 27 Mart Cuma günü saat 15.00'da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Oditoryum Salonu'nda 2020 Yılı 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı yapılacağı ifade edildi.

Kocaeli'de kademeli su uygulaması ve fiyat artış ertelendi

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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