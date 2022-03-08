Kocaeli'de Kadın ve Aile Şurası düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kadın ve Aile Şurası düzenlendi

08.03.2022 14:34
Kocaeli'de Kadın ve Aile Şurası düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) tarafından, "Kocaeli Sürdürülebilir Kadın ve Aile Eylem Planı" çalışmaları kapsamında Kadın ve Aile Şurası gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) tarafından, "Kocaeli Sürdürülebilir Kadın ve Aile Eylem Planı" çalışmaları kapsamında Kadın ve Aile Şurası gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, kentte kamu çalışanları arasında kadınların oranının yüzde 43 olduğunu söyledi.

Sosyal politikalar alanında son 20 yılda devrim niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, "Buna ilişkin, bizim hukuk metinlerimizin en ileri Batı ülkelerinden daha iyi olduğunu, en azından onların aşağısında kalmadığını çok net olarak söyleyebilirim. Özellikle son dönemde elektronik kelepçe dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddete ilişkin net tavrımız ve uygulamamız var." diye konuştu.

Vali Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, valiliklerin direkt sorumluluğunda olan Şiddet Önleme Merkezleri bulunduğunu anımsatarak, buraya müracaat eden kadınlara her türlü sosyal, ekonomik ve psikolojik destek verildiğini kaydetti.

"Sorunların hepsinde kadınlar ve çocuklar etkileniyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da turizm, çevre, tarım, akıllı şehir, sağlık ve spor alanında düzenledikleri şuralarla kent politikalarını belirlerken, ortak aklı bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarından bahseden Büyükakın, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Büyükakın, "Ukrayna'da yaşanan bir savaş var. Sorunların hepsinde kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Olan kadınlara oluyor. Bu zulmün kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz. Zarar gören hep kadınlar. İnsanlığımızın merhamete, dünyanın kadınlara ihtiyacı var. Kadının eli değdiğinde her şeyin düzeleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Teröre boyun eğdiren Diyarbakır anneleri asla unutulmamalı"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de kadının toplum için en önemli yönlendirici olduğuna dikkati çekerek, "Kadınların toplum içerisindeki konumlarını düşündüğümüzde ve günümüze dair bir analiz yapıldığında, açıkçası bir zihniyet değişiminin gerekli olduğunu görmekteyiz." dedi.

Kadim Anadolu kültüründe ve Kur'an-ı Kerim'de kadına verilen değere işaret eden Hülagü, "Kadın, aslında bizim ilk öğretmenimizdir. Günümüzde ülkenin en ücra köşelerinde öğretmenlik, güvenlik güçlerimizde görev yapan sayısız kahraman kadınlarımız mevcuttur. Ama terörün esir aldığı evlatlarını, hain terör örgütünün elinden söküp alan, teröre boyun eğdiren Diyarbakır anneleri de asla unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra sunucu Ece Üner, kadının toplumdaki yeri ile geçmişten bugüne damga vuran kadınları anlattı.

Bugün sona erecek şura kapsamında, ailede ve toplumda sosyal statü, eğitim ve kadın, girişimcilik ve iş yaşamında kadın, sağlık ve sporda kadın, kültür ve sanatta kadın, medya ve kadın ile toplumsal şiddet konulu 7 başlık ele alınacak.

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Kaynak: AA

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