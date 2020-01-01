Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadına evinin önünde cinsel saldırı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli S.E'nin, "uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve taksirle yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Derince, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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