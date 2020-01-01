Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan şüphelinin, "uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve taksirle yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı S.E'yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadına evinin önünde cinsel saldırı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

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