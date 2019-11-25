Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü
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Kocaeli'de kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

6 saat önce

İZMİT'te, Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kocaeli'de kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü, System.String[]

İZMİT'te, Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kocaeli Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İzmit'te yürüyüş düzenledi. İzmit Halkevi mevkiinde başlayan yürüyüşte 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür' olsa şeklinde sloganlar atan grup üyeleri, Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Platforma adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. Çünkü bu ya o kadının hayatta olmadığı ya da korkunç bir şiddete uğramasına rağmen adalet bulamadığı anlamına geliyor. Artık yeter. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz" dedi.


Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
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