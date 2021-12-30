Kocaeli'de kadınlar projeler hakkında bilgilendiriliyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un koordinatörlüğünde kadınlara, KADES, KETEM, ŞÖNİM, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" gibi projeler hakkında bilgi veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'un himayelerinde başlatılan ve her ilçede gerçekleştirilmesi planlanan bilgilendirme toplantısının koordinatörlüğünü Selda Yavuz yürütüyor.

Bu doğrultuda kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmeyi, kadınları bilinmeyenler hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı, son yıllarda artan aile içi şiddet olaylarını engellemeyi ve kadınları bilinçlendirmeyi amaçlayan programın startı, Gebze ilçesinde verildi.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve eşi Nuray Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve eşi Güler Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ın eşi Ayşe Kuruçay tarafından çiçeklerle karşılanan Selda Yavuz, teşekkürlerini iletti.

Gebze mahalle muhtarlarının eşleri, kadın muhtarlar ve davetlilerin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Selda Yavuz, programın içeriği hakkında bilgi verdi.

Toplantının ilkini gerçekleştirdiklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"5 ana başlıktan oluşan bu bilgilendirme toplantılarımızı uygun zaman dilimleri içerisinde diğer ilçelerimize de yayarak, bütün kadınlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Programımızın içeriğinde İçişleri Bakanlığımızın projesi olan 'KADES' ve 'En İyi Narkotik Polis: Anne', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın projesi olan 'ŞÖNİM', Sağlık Bakanlığımızın projesi olan 'KETEM' ve Kocaeli İl Müftülüğümüzün projesi olan 'Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk' projeleri hakkında bilgilendirme yapacağız."

Projeler hakkında bilgi verildi

Programda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisinin Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve En İyi Narkotik Polisi Anne projesi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli personel tarafından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtılarak bilgi verildi.

Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) sorumlusu Tuğba Uğur, şiddet, şiddet türleri, şiddet döngüsü, sığınma evleri, şiddet mağdurları, hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Merve Arslan'ın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sunumu yaptığı programda, İl Müftülüğü personeli tarafından "Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk" projesi hakkında kadınlara bilgi verildi.

Program, kadınların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.