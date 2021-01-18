Kocaeli'de kadınlara yönelik çevrim içi egzersizlere diğer illerden de katılım sağlanıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Anne Şehir" projesi kapsamında kadınlara yönelik başlattığı çevrim içi egzersiz eğitimlerine, başka illerde yaşayan kadınlar da ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde yıllardır spor salonlarında yapılan egzersizler, salgın nedeniyle internet ortamına taşındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen çevrim içi egzersizlere, diğer illerdeki kadınlar da ilgi gösteriyor.

Trabzon'dan çevrim içi egzersiz eğitimlerine katılan Eylem Özer, 4 yıl önce Gebze'de ikamet ettiğini, daha sonra Trabzon'a taşındığını belirtti.

Anne Şehir projesinin ilk dönemlerine şahit olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde herkes gibi ben de evde hareketsiz kaldım. Aktif spor yapan biri olarak bu durum beni çok rahatsız ediyordu. İnternet ortamında gördüğüm bir paylaşımla ben de talepte bulundum. Hemen bana dönüldü ve ben de kendimi bu projenin içinde buldum. Birçok arkadaşımı da projeye dahil ettim. Onlar da çok memnunlar. Haftanın üç günü spor yapıyor olmak, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Bundan dolayı bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Proje, evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkanı sağlıyor"

Ankara'da yaşayan Ayşe Altay da Kocaeli'deki ablasının önerisiyle projeye katıldığını bildirerek, salgın sürecini hareketli bir şekilde geçirmelerine vesile olduğu için belediyeye teşekkür etti.

Isparta'da yaşayan Emel Kaleli ise sunulan bu hizmetin çok etkili olduğunu kaydederek, "Bu proje evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkanı sağlıyor. Spora ve sağlıklı yaşama teşvik ediyor. Gelecek nesillere örnek olmamızı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.