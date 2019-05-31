Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu
41 dakika önce
Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.
Kadir Gecesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:56 Kaynak: AA
dolayısıyla Kocaeli
'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti. Mimar Sinan
tarafından İzmit
ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.
Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.
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