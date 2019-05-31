Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu

41 dakika önce

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu, System.String[]
Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.
Mimar Sinan tarafından İzmit ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.
Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:56 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar (Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 23:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]