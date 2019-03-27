Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kadroya Geçen Taşeron İşçilere 635 TL Zam

Kocaeli'de Kadroya Geçen Taşeron İşçilere 635 TL Zam

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kadroya geçen taşeron işçiler için zam müjdesi geldi.

Kocaeli'de Kadroya Geçen Taşeron İşçilere 635 TL Zam, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kadroya geçen taşeron işçiler için zam müjdesi geldi.

Zam ile ilgili açıklamayı Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüğünü ve yapılan çalışma sonucu "2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlere 21,16 TL ücret artışı yapılmıştır. Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının çalışmasıyla KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda Belediye Başkanlığımıza, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde çalışan 3015 çalışanımızın 01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlerine 21,16TL ücret artışı yapılmıştır. Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel
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