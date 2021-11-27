Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kafasına apartmandan kopan beton parçası düşen kadın yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde marketten çıkan E.U'nun (42) kafasına apartmanın dış cephesinden kopan beton parçası düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.
E.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kafasına beton parçası düşen kadın yaralandı - Son Dakika