Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi - Son Dakika
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Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi

10.08.2022 11:23
Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi

Kocaeli'de kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa bekçi ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'de kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilere mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafede taşkınlık çıkardı. İhbarla olay yerine bekçi ekipleri sevk edildi. Bekçilere üstlerini aratmamak için mukavemet gösteren C.Y. (39) ve Ş.D. (36) zorluk çıkardı. Şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi - Son Dakika
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