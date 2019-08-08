Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kafeteryadaki patlama
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Kocaeli'de kafeteryadaki patlama

39 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün kafeteryada meydana gelen patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de kafeteryadaki patlama, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün kafeteryada meydana gelen patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Sapanca Gölü kenarındaki kafeteryada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan G.S, M.F.S, M.C.T. ve M.C'nin işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.C. savcılıkça salıverildi, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün Sapanca Gölü kenarındaki kafeteryanın sahibiyle tartışan iki kişi, iş yerinde el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmiş, patlama nedeniyle masa ve sandalyelerde hasar oluşmuştu. Sesten etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırılmıştı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, patlamanın terör bağlantılı olmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgileniyor." açıklamasında bulunmuştu.
Sapanca, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:14 Kaynak: AA
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