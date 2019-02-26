Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kafkaslardan Unutulmaz Gösteri

Kocaeli'de Kafkaslardan Unutulmaz Gösteri

1 saat önce

İzmit'te Amra Kafkas Halk Dansları ekibi yaptığı gösteri ile geceye katılan herkesi kendine hayran bıraktı.

Kocaeli'de Kafkaslardan Unutulmaz Gösteri, System.String[]

İzmit'te 2012 yılında Kafkas Dans Eğitmeni İlker Yar tarafından kurulan ve kurulduğu günden beri hem Kocaeli'yi hemde Türkiye'ye yurtiçi ve yurtdışı birçok organizasyonda temsil eden Amra Kafkas Halk Dansları ekibi gerçekleştirdiği gösteri ile büyük beğeni topladı. İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen grubun dans gösterisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanı Cesur Arıcan, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı Erdal Çatan ve gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda seyirci katıldı.

Gösteri ayakta alkışlandı

Genel Sanat Yönetmenliği'ni İlker Yar ve eğitmenliğini Cihat Agırba'nın üstlendiği ve yaklaşık 50 kişiden oluşan Amra Kafkas Halk Dansları ekibinin gösterisinde Kuzey Kafkasya'ya özgü dans figürleri modern dans figürleri ile harmanlanarak ortaya yeni bir tarzın çıktığı gösteride ekip üyelerinin performansı göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren gösterilerde büyükler, orta yaş kategorisi ve küçükler kategorisinde dansçılar gösterilerini sundu. Gösterilerin sonunda seyirciler gösterileri ayakta alkışladı. Gösterinin sonunda konuşma yapan İlker Yar, grubun son 3 yıldır Avrupa'da birçok önemli organizasyona katıldığını yine bu yaz Avrupa turnesine çıkarak Kocaeli'yi temsil edeceğini söyleyerek geceye katılanlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:58 Kaynak: Bültenler

İzmit, Kocaeli, Güncel
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