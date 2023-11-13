Kocaeli'de bir grubun, İsrail'i protesto etmek için ABD'li kahve zincirinin kafesinde oturan insanların kahvelerini yere dökmesiyle ilgili konuşan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var" dedi.
İsrail'in Gazze'deki katliamı 1 ayı aşkın süredir devam ederken, Türkiye'de İsrail ve ABD'ye karşı protestolar arttı. Türkiye genelinde pek çok grup, ABD'li ünlü kahve zincirinin kafesinde oturan insanlara tepki göstermeye başladı. Son olarak Kocaeli'de bir grup, kafede oturan insanlara "Yazıklar olsun" diye bağırıp kahvelerini yere döktü.
Medyaya yansıyan olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, dikkat çeken açıklamada bulundu. Yerel Demokrat Kocaeli gazetesine konuşan Emniyet Müdürü Karaduman, söz konusu protestoların dozajının arttığını belirtti.
Protesto ile şiddet ya da halkı rahatsız edecek eylemler arasında bir fark olduğunu vurgulayan Karaduman, "Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var" ifadelerini kullandı.
Halkı rahatsız etmeyen protestolara işlem yapmadıklarını söyleyen Karaduman, "Ama son günlerde işin dozajı artıyor. Bize gelen talimat gereği bu tip olaylarla ilişkin işlem yapılacağını belirtmek isteriz" diye konuştu.
Öte yandan savcılık da olayla ilgili harekete geçti. Savcılık, vatandaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki katliamı kafe basarak bitireceğini sananlar şimdi yandı: Sınırı aşıyorlar - Son Dakika