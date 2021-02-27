Son dakika haberi... Kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi

27.02.2021 00:47

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreste yapılan uygulamada içerideki 12 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Son dakika haberi... Kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi
Son dakika haberi... Kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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