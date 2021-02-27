Son dakika haberi... Kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreste yapılan uygulamada içerideki 12 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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