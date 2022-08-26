Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı

26.08.2022 15:52
Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı

Kocaeli'de kaldırıma çıkan otomobil, o esnada dükkanın önünü temizleyen vatandaşa çarptı.

Kocaeli'de kaldırıma çıkan otomobil, o esnada dükkanın önünü temizleyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen vatandaş metrelerce öteye savruldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma çıkan plakası öğrenilemeyen Opel marka otomobil, o sırada dükkanın önünü temizleyen K.S. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş metrelerce öteye savruldu. Otomobil ise hızla kaza yerinden kaçtı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.S., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Çarpan sürücü ise olaydan 10 dakika sonra polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı anlatan mahalle sakini, "Büfenin önündeki vatandaş süpürgeyle kaldırımın üstünü süpürüyor. Araba da kaldırıma çıkıyor. Vatandaşa çarpıyor, sonra da basıp gidiyor. Polis arabayı güvenlik kamerasından bulmuş" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! 756 milyon liralık tarım destek ödemeleri hesaplara yatıyor Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! 756 milyon liralık tarım destek ödemeleri hesaplara yatıyor Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 15:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement