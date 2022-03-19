Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

19.03.2022 17:55
Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf Aksoy'un (15), dün gece evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Aksoy'un cenazesi, Topçular Necatibey Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anadolu Lisesi, Kalp Krizi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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