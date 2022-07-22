Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

22.07.2022 18:38
Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamuya ait arazide kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamuya ait arazide kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuya ait arazide kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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