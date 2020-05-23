Kocaeli'de kamyon kasasına zulalanmış 42 kilo esrar ele geçirildi
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun kasasında yapılan aramalarda 42 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun kasasında yapılan aramalarda 42 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı şüphesi ile bir kamyonu takibe aldı. Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan kamyonda Narkotik ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda köpeğin aracın kasasında yoğunlaşması üzerine ekipler kasanın kaplamalarını kesti. Kesilen alanda zulalanmış halde 42 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araçta emniyet otoparkına çekilirken olayla ilgili E.Ç. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 06:17 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de kamyon kasasına zulalanmış 42 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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