Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gebze 'de durdurulan kapalı kasa kamyonda 59'u Bangladeş , 36'sı Afganistan , 4'ü Pakistan ve 4'ü Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

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