Kocaeli'de kamyon refüje devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde ev eşyası yüklü kamyon refüje devrildi, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kartepe Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen ev eşyası yüklü 46 NH 378 plakalı kamyon, sürücüsü Mücahit Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Mücahit Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı, yanındaki Cem A.' İse kendi imkanlarıyla yaralı olarak araçtan çıktı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun 2 yönünde de 1'er şerit trafiğe kapatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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