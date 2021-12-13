Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları kamyonda arama yaptı.
Ekipler, aramada, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kamyonda 7,6 milyon kaçak makaron yakalandı - Son Dakika