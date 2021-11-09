Kocaeli'de kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımı aksattı - Son Dakika

Dökülen mısırlar D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafiğin aksamasına neden olurken, bölgeye polis ve temizlik ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken arka kapağı açılan kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımda aksamaya neden oldu.

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