Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nden bir kargo firmasına ait kamyoneti çalan hırsızlık zanlısı yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu Yalova'da yakalandı.

Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nden bir kargo firmasına ait kamyoneti çalan hırsızlık zanlısı yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu Yalova'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kargo firması çalışanının, çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K. (30), olay yerinden kaçmaya başladı.

Karamürsel ilçesinde kaçışı sırasında 4 araca çarptığı öğrenilen A.K.'nin Yalova istikametine geldiği bilgisine alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan A.K. ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisine kadar süren kovalamaca sonucu kamyonet durduruldu.

Yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, Yalova İl Emniyeti Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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