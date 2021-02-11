Kocaeli'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yakup Y'nin kullandığı 41 UR 352 plakalı motosiklet, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde, Hikmet K. yönetimindeki 34 SM 1720 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü Yakup Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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