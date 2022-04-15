Kocaeli'de kamyonetin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de kamyonetin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

15.04.2022 15:17
Kocaeli'de kamyonetin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ölen 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ölen 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Çocuğun cenazesi, Zeytinlik Camisi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, aileye başsağlığı diledi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait S.K. idaresindeki kamyonet, dün Fatih Mahallesi'nde park etmek için geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarpmış, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay sonrası mahalle sakinlerince darbedilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan şoför S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fatma Kaplan Hürriyet, Yusuf Yılmaz, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kamyonetin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika


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