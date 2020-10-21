Kocaeli'de kamyonetin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 41 U 0369 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen, kimliği henüz öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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