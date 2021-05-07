Kocaeli'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu yan yolda, Osman A. yönetimindeki 22 UE 618 plakalı kamyonet, Beylikbağı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYP 290 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsü Osman A. ifadesi alınmak üzere Beylikbağı Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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