Kocaeli'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kamyonet sürücüsü Osman A. ifadesi alınmak üzere Beylikbağı Polis Merkezine götürüldü.

D-100 kara yolu yan yolda, Osman A. yönetimindeki 22 UE 618 plakalı kamyonet, Beylikbağı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYP 290 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri

Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti