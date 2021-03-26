Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi eski Bağdat Caddesi'nde Ahmet K. yönetimindeki 34 YC 700 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rami A'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

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