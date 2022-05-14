Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

14.05.2022 18:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Balçık Mahallesi Şile yolunda, U.A. (48) yönetimindeki 41 AAE 887 plakalı otomobil ile Y.S'nin (55) kullandığı 34 DTN 732 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil de şarampole düştü.

Kazada otomobil sürücüsü U.A. ile araçtaki H.A. (68), C.A. (66) ve H.Y. (69) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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