Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

31.05.2022 12:31
Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Barış Mahallesi 1826 Sokak'ta bir sitenin otoparkından çıkan Yiğit K. idaresindeki 41 ABN 949 plakalı kamyonet, Metin K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, korkulukları kırarak sitenin bahçesinde başka bir araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Metin K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kamyonet, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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