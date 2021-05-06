Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Körfez Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika