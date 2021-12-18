Kocaeli'de kamyonla çarpışan servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mıcır yüklü kamyonla çarpışan servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.
D-100 yan yol Tatlıkuyu Mahallesi'nde, Süleyman K. idaresindeki 34 BJS 401 plakalı mıcır yüklü kamyon, Şaban B'nin kullandığı 41 P 5224 servis minibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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