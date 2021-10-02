Kocaeli'de kanalizasyon şebekesine izinsiz döküm yapan vidanjörün sahibine işlem yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de, kurduğu özel koruma sistemi ve hat ile kanalizasyon şebekesine izinsiz döküm yaptığı belirlenen vidanjörün sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunmasına yönelik denetleme hizmetleri devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza ve Atıksu Denetim Ekipleri, su kaynaklarının, su kalitesinin, derelerin, su havzalarının korunması ve kaçak deşarjların önlenmesi için her gün denetim gerçekleştiriyor.

İSU ekiplerinin denetimleri sırasında, bir park alanı içerisinde etrafı branda ve tel çitle çevrili park halinde vidanjör tespit edildi.

İncelemelerde, İSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekesine kaçak olarak yapılan hat ile vidanjörden döküm yapıldığı belirlendi.

Ayrıca vidanjörün, İSU Genel Müdürlüğünün güvenlik güçleri ile yürüttüğü örnek projesi olan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) sayesinde usulsüz çalıştığı anlaşıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince vidanjör tankından alınan numuneler, TÜBİTAK'a gönderilmesi için jandarma ekiplerine teslim edildi. Vidanjör sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Kanalizasyon şebekesine yapılan kaçak kanal bağlantısı İSU ekiplerince iptal edilerek kapatıldı.