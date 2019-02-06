Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'de Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Afganistan uyruklu E.T'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Gebze, Kocaeli, Güncel
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