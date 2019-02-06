Kocaeli'de Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan
uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Afganistan uyruklu E.T'yi (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi
'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.