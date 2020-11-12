Kocaeli'de "kapkaç" yöntemiyle telefon çaldığı ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.
Mağdur O.D'nin telefonunun "kapkaç" yapılarak çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, şüpheli E.D'yi Kartepe ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalınan telefon sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Kapkaç' yöntemiyle telefon çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika