KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

20.03.2022 11:44

KOCAELİ'de 3 gündür yağan kar yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi geçti.

KOCAELİ'de 3 gündür yağan kar yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi geçti.

Kocaeli'de 3 gündür devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, hafta sonu olması nedeniyle yollarda çok fazla yoğunluk oluşmadı.

KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

YORUMLAR
500
Kocaeli'den kış manzarası... Şehrin ışıklarıyla kar birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kocaeli'den kış manzarası... Şehrin ışıklarıyla kar birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Zabıta ekipleri yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor Zabıta ekipleri yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor

Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Oğlu 2 gündür ulaşamadı! Rus asıllı Türk vatandaşı kadın evinde ölü bulundu
11:38 Semiha Yankı, trans şarkıcı Anıl Şişman'a şiddet uygulamıştı! 'kasten basit yaralam"a suçundan ceza aldı
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement