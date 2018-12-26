Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kar Yağışı

Kocaeli'de Kar Yağışı

1 saat önce

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İzmit ilçesindeki Umuttepe, Körfez ilçesindeki İlimtepe, Karamürsel ve Gölcük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, İzmit ilçesi Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek burada kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Eşi ve oğlu ile kent ormanına gelen vatandaşlardan Tuğrul Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağçeşme Mahallesi'nde ikamet ettiklerini, mevsimin ilk karını kaçırmak istemediklerini söyledi.

Bir daha bu şekilde kar yağmayacağını düşünerek eşi ve 1 yaşındaki oğluyla kent ormanına geldiklerini ifade eden Gür, kent ormanın kar yağdığında çok güzel manzaralar oluşturduğunu kaydetti.

Gür, karda oynadıklarını dile getirerek, oğlu Alpaslan'ın ilk kez kar gördüğü için biraz korktuğunu bildirdi.

Çocuklarıyla kar topu oynamaya gelen Canan Gürdal da ikamet ettikleri mahalleye kar yağmadığı için iki çocuğuyla kent ormanına geldiklerini anlatarak, burada kar topu oynayıp kardan adam yaptıklarını belirtti.

Gürdal, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Jandarma ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, lastik ve zincir denetimini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:32 Kaynak: AA

Gölcük, Kocaeli, Kar, Güncel
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