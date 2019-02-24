Kocaeli'de Kar Yağışı
1 saat önce
Kocaeli'de, şehir merkezi ile Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kocaeli
'de, şehir merkezi ile Kartepe
ve Başiskele
ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, Kartepe yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirirken, ulaşıma engel olabilecek bir durum yaşanmıyor. Kocaeli Üniversitesi
ve bağlı birimlerinin bulunduğu Umuttepe
bölgesinde ise ekipler hazır bekletiliyor.
Bu arada, kar yağışı Umuttepe'deki Kent Ormanı'nda güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklarıyla bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA
Eğlence Kulübünde Karşılaştığı Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
Çocukken Hayalini Kurduğu Aracı, Emekliliğinde Kendi Elleriyle Yaptı
Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi