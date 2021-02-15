Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

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Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor

-Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

KOCAELİ - Kocaeli'de önceki gün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kentin yüksek kesimindeki kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

Kocaeli'de kar yağışı sürüyor. Önceki gün gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile başlayan kar yağışı devam ediyor. Dün gün boyunca yağan kar, gece saatlerinde de etkili oldu. Kent genelinde devam eden kar yağışı, Kocaeli'yi beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı, 20 santime ulaştı. Vatandaşların evlerinin önüne park ettiği araçları ise yağan kar altında kaldı.

Kar yağışının başlaması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması ve buzlanma sebebi ile yaşanacak olası kazalara karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.