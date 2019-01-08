Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Kocaeli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

2 saat önce

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
KOCAELİ'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kentin birçok yerinde araçların kayması nedeniyle hasarlı ve yaralıların olduğu kazalar meydana geldi.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi. Sabah işlerine gitmek için araçları ile yola çıkanlar karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçlar yolda kaydı. Kentin birçok yerinde araçların kayması nedeniyle hasarlı ve yaralıların olduğu kazalar meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kartepe Maşukiye'de karla kaplı yolda kayan Onur Ubay yönetimindeki 41 ED 641 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan Onur Ubay, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ubay burada tedavi altına alındı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Gölcük, Kandıra, Kocaeli, Kar, Güncel
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